Atalanta | lo striscione dei tifosi | “Grazie per quest’altra stagione da sogno”

(Di sabato 21 maggio 2022) Mentre c’è chi discute il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’, ibergamaschi mostrano chiaramente da che parte stanno. “perda“, è loapparso in curva sud nel match contro l’Empoli che può portare la qualificazione in Conference League. L’è fuori dalla Champions League e al Gewiss Stadium non è riuscita a trovare continuità, ma inon smettono di ringraziare Percassi e Gasperini per quello che è a tutti gli effetti il periodo migliore della storia del club. SportFace.

