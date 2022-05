(Di venerdì 20 maggio 2022) Cambio nel palinsesto di5 della prossima settimana. Il raddoppio deldeidoveva concludersi questa sera, venerdì 20 maggio, per poi proseguire nella sola serata di lunedì fino alla finale attesa per lunedì 27 giugno. Infatti la programmazione ufficiale prevedeva film da venerdì 27 maggio, partendo dalla commedia in 1° visione “Sono solo Fantasmi“. E invece no.5 vuole mantenersi competitiva e continua così ad accendere il venerdì sera, almeno per un’altra settimana dove andrà in scena anche la finale di Champions League. Il reality condotto da Ilary Blasi affronterà una sfida inedita: su Rai1 è attesoIn, lo speciale serale di Mara Venier. Nel menù tanti ospiti e amici celebri per festeggiare il fine stagione del celebre talk.

bubinoblog : VARIAZIONI CANALE 5: L'ISOLA DEI FAMOSI RADDOPPIA CONTRO DOMENICA IN SHOW

