Vaiolo delle scimmie in Italia | sintomi e tempi di guarigione | cosa sappiamo

(Adnkronos) - Il Vaiolo delle scimmie è arrivato anche in Italia: è stato infatti individuato il primo caso. sintomi, durata malattia, contagiosità, vaccino: ecco cosa sappiamo. Per ora, spiega all'Adnkronos Salute Luigi Toma, infettivologo ed esperto di malattie tropicali dell'Ire-S.Gallicano di Roma, "ha fatto registrate un numero di casi limitati in Europa" e la possibilità di contagiarsi "è inferiore rispetto al Covid o ad altre malattie respiratorie e fino ad oggi questo virus ha dato forme lievi di malattia e sempre autolimitanti". Il vaccino anti-Vaiolo "protegge ma ricordo che stiamo parlando di due ceppi virali diversi, comunque in linea di massima chi ha ricevuto il vaccino in passato è abbastanza coperto", precisa Toma che ricorda come su ...

