Usa: la popolarità di Biden ai minimi da quando è presidente (Di venerdì 20 maggio 2022) Brutte notizie per il presidente americano Joe Biden durante la sua missione in Asia. Secondo l'ultimo sondaggio Associated Press - NORC Center for Public Research la sua popolarità è ai minimi da ...

