Ucraina, Filippo Grandi: "La sua crisi ha impatto su altre realta' fragili" (Di venerdì 20 maggio 2022) "Per me e' una grande opportunita' incontrare i ministri dello sviluppo dell'Unione europea e li ringrazio per tutto il supporto all'Unhcr". Cosi Filippo Grandi, Commissario delle Nazioni Unite per i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) "Per me e' una grande opportunita' incontrare i ministri dello sviluppo dell'Unione europea e li ringrazio per tutto il supporto all'Unhcr". Cosi, Commissario delle Nazioni Unite per i ...

Advertising

Filippo_Casini : È giusto invadere l'Ucraina perché è piena di movimenti che si rifanno al nazismo. Ora scusatemi, vi devo lasciare… - Davide19663174 : @ALZAN941603 @gred_vet @Filippo__Rossi In Russia ci sono battaglioni nazisti,in Ucraina idem La maggior parte dei r… - Filippo__Rossi : UCRAINA: I FASCISTI DI PUTIN | | Rproject - anticapitalista! - Filippo_Angioli : @paolodune @Sarvero4 @jacopo_iacoboni @albertocaldana Esatto per questo paesi che non fanno parte della Nato chiedo… - AlbertoDErasmo1 : RT @BuonaDestra: *Oggi su Buonadestra* ?? *Draghi non demorde: dialogo possibile perché il popolo ucraino ha resistito* -