Quello che Vangelis ha fatto per Blade Runner (Di venerdì 20 maggio 2022) «Ho iniziato molto presto con la musica: intorno ai tre, quattro anni», raccontava Vangelis autore della colonna sonora cult di Blade Runner, scomparso ieri. «A sette i miei genitori avrebbero voluto iscrivermi a una scuola dedicata, ma mi sono sempre rifiutato. Studiavo in una maniera completamente diversa: ancora oggi non so leggere e scrivere la musica. Per me è una sorta di codice espressivo, la mia comprensione del mondo è passata attraverso il suono. È un linguaggio che a volte parlo, tutto il resto non conta». C’è voluto parecchio tempo perché la colonna sonora di Blade Runner vedesse la luce. Vangelis l’aveva composta tra dicembre 1981 e aprile 1982, l’anno di uscita del film. Sarà pubblicata soltanto nel giugno del 1994. Ma facciamo un passo indietro. «Il motivo per cui ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 20 maggio 2022) «Ho iniziato molto presto con la musica: intorno ai tre, quattro anni», raccontavaautore della colonna sonora cult di, scomparso ieri. «A sette i miei genitori avrebbero voluto iscrivermi a una scuola dedicata, ma mi sono sempre rifiutato. Studiavo in una maniera completamente diversa: ancora oggi non so leggere e scrivere la musica. Per me è una sorta di codice espressivo, la mia comprensione del mondo è passata attraverso il suono. È un linguaggio che a volte parlo, tutto il resto non conta». C’è voluto parecchio tempo perché la colonna sonora divedesse la luce.l’aveva composta tra dicembre 1981 e aprile 1982, l’anno di uscita del film. Sarà pubblicata soltanto nel giugno del 1994. Ma facciamo un passo indietro. «Il motivo per cui ...

Advertising

UniPadova : 'Vorrei raccomandare a tutti gli studenti di coltivare sempre il dubbio e lo spirito critico. Questo è quello che a… - marcotravaglio : Avete presente il sedicente giornalista che insegna giornalismo alla Luiss senza sapere cosa sia la punteggiatura?… - Giorgiolaporta : Una rara foto della neo Presidente della Commissione #Esteri del #Senato, #StefaniaCraxi mentre stringe sorridente… - vicinidiletto : RT @tornumb: pensate alla fortuna che avete voi tutti ad incontrarlo e basta, ditegli che è bravo tipo mille volte, quello che sentite quan… - Sargans2 : RT @ElianaR65255194: Non vedo l’ora che esca il vaccino per il vaiolo per non fare nemmeno quello. -