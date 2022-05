Mario Draghi: “Chissà quante fesserie avrei fatto senza mia moglie” (Di venerdì 20 maggio 2022) In visita alla scuola secondaria “Dante Alighieri” di Sommacampagna, in provincia di Verona, Mario Draghi ha chiesto agli studenti di Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 20 maggio 2022) In visita alla scuola secondaria “Dante Alighieri” di Sommacampagna, in provincia di Verona,ha chiesto agli studenti di Perizona Magazine.

Advertising

martaottaviani : Tutta la mia stima e la mia solidarietà a Mario #Draghi. Ma tutta, proprio - antoniomisiani : Mario #Draghi ha ragione da vendere. È folle bloccare le riforme del #PNRR per difendere interessi particolari e re… - Agenzia_Ansa : UCRAINA 'Il costo dell'invasione russa in termini di vite umane è terribile. L'Italia ha offerto sostegno per indag… - Monik6799 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: quarantasette voti di fiducia a Mario Draghi non sono giustificabili in nessun modo. Quarantasette… - DeodatoRibeira : RT @flayawa: Il buon Mario Draghi informa i sudditi che lui poverino sono mesi che cerca la pace a suon di sanzioni, di armi e di insulti,… -