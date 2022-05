M5S e Pd divisi dalla guerra in Ucraina. Il campo largo è minato. Non solo le distanze sull’invio delle armi a Kiev. Oltre ai renziani, l’intesa Conte-Letta ha altri nemici (Di venerdì 20 maggio 2022) “Gli incidenti si stanno accumulando, limitiamoli altrimenti non si sa cosa può succedere. Se si accumulano si finisce fuoristrada e poi è difficile rimettere la macchina in carreggiata. Io sono una ruota della macchina, serve una seria messa a punto”: il segretario del Pd Enrico Letta l’aveva detto chiaro e tondo che la tenuta del governo è in bilico. solo che tra le sue parole in molti, anche tra i suoi, hanno intravisto un avvertimento – l’ennesimo di una serie di ennesimi – per gli alleati del M5S. Non ci sono solo le armi a mettere alla prova la tenuta dell’alleanza tra M5S e Pd Non ci sono solo le armi a mettere alla prova la tenuta dell’alleanza tra Letta e Giuseppe Conte, sono ormai lontani i tempi in cui nel Pd si diceva che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) “Gli incidenti si stanno accumulando, limitiamolimenti non si sa cosa può succedere. Se si accumulano si finisce fuoristrada e poi è difficile rimettere la macchina in carreggiata. Io sono una ruota della macchina, serve una seria messa a punto”: il segretario del Pd Enricol’aveva detto chiaro e tondo che la tenuta del governo è in bilico.che tra le sue parole in molti, anche tra i suoi, hanno intravisto un avvertimento – l’ennesimo di una serie di ennesimi – per gli alleati del M5S. Non ci sonolea mettere alla prova la tenuta dell’alleanza tra M5S e Pd Non ci sonolea mettere alla prova la tenuta dell’alleanza trae Giuseppe, sono ormai lontani i tempi in cui nel Pd si diceva che ...

