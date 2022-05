Fiorentina-Juventus: annullata la conferenza stampa di Vincenzo Italiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Cambio di programma in casa Fiorentina alla vigilia della sfida contro la Juventus al ‘Franchi’ che può valere un posto in Europa. La società viola ha fatto sapere che la conferenza stampa del tecnico Vincenzo Italiano, prevista per oggi alle 14.30, è stata annullata. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Cambio di programma in casaalla vigilia della sfida contro laal ‘Franchi’ che può valere un posto in Europa. La società viola ha fatto sapere che ladel tecnico, prevista per oggi alle 14.30, è stata. SportFace.

