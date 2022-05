Fiera Mediterranea del Cavallo: due weekend per grandi appassionati (Di venerdì 20 maggio 2022) A Catania e a Palermo, rispettivamente dal 20 al 22 maggio e il 28 e 29 maggio, torna l'appuntamento per intenditori in cui alle famiglie si divertono Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 maggio 2022) A Catania e a Palermo, rispettivamente dal 20 al 22 maggio e il 28 e 29 maggio, torna l'appuntamento per intenditori in cui alle famiglie si divertono

Advertising

portale_cavallo : Oggi alle 17.30 parte la 4° Fiera Mediterranea del Cavallo - sirlanc91635449 : @lazvard_ Donna forte di Sardegna ?????? Fiera bellezza mediterránea. ?? Peace&Love ?? - JamalJa04418423 : RT @RadioCL1: Equitazione, domani al via la quarta edizione della “Fiera mediterranea del cavallo” ad Ambelia - RadioCL1 : Equitazione, domani al via la quarta edizione della “Fiera mediterranea del cavallo” ad Ambelia… - VivereCatania : Al via la quarta edizione della 'Fiera mediterranea del cavallo' ad Ambelia -