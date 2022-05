“Enrico Berlinguer | l’Ultimo leader” | la presentazione del libro a Livorno Tra ricordi | aneddoti e riflessioni

Advertising

elio_vito : “Io voglio che l’Italia non esca dal Patto Atlantico «anche» per questo, e non solo perché la nostra uscita sconvol… - Maria11688076 : RT @gigi52335676: #ottoemezzo La sinistra italiana da uno come Enrico Berlinguer avrebbe solo una cosa da imparare: tutto - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @014pelletterie: @ROSS54PLL @ninabecks1 A sinistra pur rivendicando la appartenenza di Enrico Berlinguer, hanno tradito tutti i suoi ins… - 014pelletterie : @ROSS54PLL @ninabecks1 A sinistra pur rivendicando la appartenenza di Enrico Berlinguer, hanno tradito tutti i suoi… - infernalequinl1 : RT @Iosonolagomma: Rosi, Fellini, Scola, Lizzani, Pontecorvo e Antonioni al funerale di Enrico Berlinguer (1984) -

24Emilia

Sassari. Mercoledì 25 maggio, in occasione del centenario della nascita di, nella sede centrale di via Rolando del Liceo Azuni di Sassari sarà collocata una targa in memoria dell'illustre ex allievo dell'Istituto in un apposito spazio accanto all'aula magna.Sassari. Mercoledì prossimo 25 maggio il presidente della Repubblicaritornerà a Sassari, ancora una volta nell'aula magna dell'Università, per commemorarenel centenario della nascita. Un evento che vedrà la partecipazione anche ... Rio Saliceto intitola a Enrico Berlinguer il piazzale delle corriere UNO. L’Italia, dall’inizio della Repubblica ha avuto 67 governi. Quelli formati da un solo partito (monocolori) sono stati una decina, tutti molto brevi e in preparazione di coalizioni. Tutti e sempre ...Il 25 maggio la cerimonia all’università per i 100 anni dalla nascita del leader del Pci. Il rettore: «Il presidente ha apprezzato l’iniziativa: per noi è un onore accoglierlo» ...