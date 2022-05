Calciomercato Napoli, spunta la pista Brekalo (Di venerdì 20 maggio 2022) Non solo Deulofeu, per l’attacco spunta anche Brekalo: vuole la Champions Dopo Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli potrebbe pensare ad un altro acquisto per il comparto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 20 maggio 2022) Non solo Deulofeu, per l’attaccoanche: vuole la Champions Dopo Khvicha Kvaratskhelia, ilpotrebbe pensare ad un altro acquisto per il comparto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

calciomercatoit : ?? ESCLUSIVO | #Napoli, #Spalletti e #DeLaurentiis a confronto: il tecnico vuole la permanenza di #Ospina,… - claudioruss : La pista #Hickey-#Napoli è da ritenersi decisamente in salita, c'è da registrare il forte inserimento dell'#Arsenal… - blackjagger : Dopo più di un decennio che tifo Napoli ho capito che devo lasciar perdere il calciomercato, ma soprattutto devo sm… - NCN_it : ADL: “Il Napoli non è in vendita; Pjanic? Chiedetelo all’allenatore…” #ADL #DeLaurentiis #Koulibaly #interesse… - SeEarn : ADL: “Il Napoli non è in vendita; Pjanic? Chiedetelo all’allenatore…” #ADL #DeLaurentiis #Koulibaly #interesse… -