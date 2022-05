Test di Medicina dal quarto liceo, gli studenti alla ministra Messa: «Soluzione posticcia per nascondere i reali problemi di fondi» (Di giovedì 19 maggio 2022) «Eliminare una barriera d’accesso mettendone un’altra». Così gli studenti universitari sintetizzano l’annuncio fatto dalla ministra dell’Università Maria Cristina Messa sullo stop al Test d’ingresso unico di Medicina dal 2023. Niente più giornata del concorsone ma un percorso che potrà iniziare dal quarto liceo, anno in cui gli studenti potranno cimentarsi con il Test di ingresso fino a quattro volte ed entrare in graduatoria con il risultato migliore. Un tentativo di favorire la maggiore partecipazione di studenti e ovviare così all’emergenza legata alla scarsità dei camici bianchi destinata a peggiorare nei prossimi due anni. «Accogliamo con favore la volontà della ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) «Eliminare una barriera d’accesso mettendone un’altra». Così gliuniversitari sintetizzano l’annuncio fatto ddell’Università Maria Cristinasullo stop ald’ingresso unico didal 2023. Niente più giornata del concorsone ma un percorso che potrà iniziare dal, anno in cui glipotranno cimentarsi con ildi ingresso fino a quattro volte ed entrare in graduatoria con il risultato migliore. Un tentativo di favorire la maggiore partecipazione die ovviare così all’emergenza legatascarsità dei camici bianchi destinata a peggiorare nei prossimi due anni. «Accogliamo con favore la volontà della ...

