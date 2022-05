Nuno Gomes esalta Leao: 'Ricorda Henry, ma anche Ronaldo il Fenomeno. Può vincere le partite da solo' (Di giovedì 19 maggio 2022) Tutti pazzi per Rafa Leao, che con i suoi gol e le sue giocate sta trascinando il Milan nella volata scudetto. Intervistato da La Gazzetta dello... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022) Tutti pazzi per Rafa, che con i suoi gol e le sue giocate sta trascinando il Milan nella volata scudetto. Intervistato da La Gazzetta dello...

Advertising

sportli26181512 : Nuno Gomes esalta Leao: 'Ricorda Henry, ma anche Ronaldo il Fenomeno. Può vincere le partite da solo': Tutti pazzi… - cmdotcom : Nuno Gomes esalta #Leao : 'Ricorda Henry, ma anche Ronaldo il Fenomeno. Può vincere le partite da solo'… - iamLP9 : RT @MilanNewsit: Nuno Gomes: 'Laeo? Mi ricorda Henry ma anche il Fenomeno per l'esplosività' - tonydc6 : RT @MilanNewsit: Nuno Gomes: 'Laeo? Mi ricorda Henry ma anche il Fenomeno per l'esplosività' - sportli26181512 : Nuno Gomes: 'Laeo? Mi ricorda Henry ma anche il Fenomeno per l'esplosività': L'ex attaccante portoghese della Fiore… -