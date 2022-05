Isola dei Famosi, Eva Henger difende la figlia Mercedesz (Di giovedì 19 maggio 2022) La difesa di Eva Henger a L’Isola dei Famosi Eva Henger, nonostante l’incidente che l’ha vista coinvolta, non rinuncia a seguire la figlia Mercedesz a L’Isola dei Famosi. Secondo la madre, infatti, Nicolas Vaporidis avrebbe usato dei toni e dei modi che per lei sono riconducibili al bullismo. Questo atteggiamento non le è andato giù L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 19 maggio 2022) La difesa di Evaa L’deiEva, nonostante l’incidente che l’ha vista coinvolta, non rinuncia a seguire laa L’dei. Secondo la madre, infatti, Nicolas Vaporidis avrebbe usato dei toni e dei modi che per lei sono riconducibili al bullismo. Questo atteggiamento non le è andato giù L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

disagio_tv : Clemente Russo risponde alle domande dei fan e non manca occasione di dire la sua #isola - infoitcultura : Isola dei famosi, Edoardo Tavassi cosa dichiarò sul programma ben 10 anni fa - UfficioStampaF2 : L'Ordine dei #Fatebenefratelli per i rifugiati in fuga dalla #guerra in #Ucraina e per gli #anziani e i #malati ter… - tuttopuntotv : Edoardo Tavassi prende le distanze da Mercedesz all’Isola 2022: “Non mi fido” #isola #IsoladeiFamosi - RealGossipland : Clemente Russo sclera: lui e la moglie vittime di intrighi a L'Isola dei Famosi. ECCO PERCHE'… -