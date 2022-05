“Invasione brutale e ingiustificata dell’Iraq”. Incredibile gaffe di Bush

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 maggio 2022) Speaking in Dallas this afternoon, former President George. Wmade a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine. He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE — Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022 Un lapsus mica da niente. George W., ex presidente degli Stati Uniti d’America, il comandante in capo che avviò la missione in Iraq nel 2003 (con tanto di famosa provetta di antrace fasulla sventolata da Colin Powell all’Onu) definisce “illegale” quell’americana in territorio estero. Possibile? Si tratta di un errore, ovviamente.figlio voleva dire “Ucraina”. Ma s’è sbagliato. E il video dell’errore ha fatto rapidamente il giro del mondo. L’ex presidente si ...