Inaugurato il mercato a km zero di Campagna Amica a Maddaloni

Da oggi a Maddaloni, in zona antistante Piazza don Salvatore d'Angelo, avrà luogo con cadenza settimanale (ogni Giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00) il mercato degli agricoltori a "kilometro zero". Con tale iniziativa, promossa dal presidente Coldiretti Caserta, Manuel Lombardi, e dal direttore generale della Confederazione Caserta, Giuseppe Miselli, in collaborazione con il mercato di Campagna Amica (Caserta), saranno destinati alla vendita il meglio dei prodotti agricoli nostrani. I consumatori, dunque, avranno la possibilità di acquistare prodotti tipici locali completamente tracciabili a prezzi contenuti, vista la filiera corta, con beneficio anche per l'economia locale. Al taglio del nastro, tra gli altri, presenti i vertici di Coldiretti Caserta, Andrea De Filippo, sindaco ...

