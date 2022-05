Giro d’Italia, a Genova Lorenzo Rota sfiora la prima vittoria in carriera (Di giovedì 19 maggio 2022) Giro d’Italia particolarmente brillante per il ciclismo bergamasco. Dopo aver festeggiato il podio di Simone Consonni, il movimento orobico ha gioito per il secondo conquistato da Lorenzo Rota nella dodicesima tappa con arrivo a Genova. Il 26enne di Sorisole ha infatti sfiorato la prima gioia fra i professionisti dovendosi arrendere soltanto a Stefano Oldani (Alpecin-Fenix). Inizio di tappa particolarmente intenso per il portacolori dell’Intermarché- Wanty- Gobert Matériaux che ha dovuto far i conti con i numerosi tentativi di fuga favoriti dal percorso ondulato. A dare vita al tentativo corretto ci hanno pensato ventuno corridori fra i quali spiccavano i nomi di Rota e di Consonni, apparsi particolarmente attivi dopo il traguardo volante di Borgo Val ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 19 maggio 2022)particolarmente brillante per il ciclismo bergamasco. Dopo aver festeggiato il podio di Simone Consonni, il movimento orobico ha gioito per il secondo conquistato danella dodicesima tappa con arrivo a. Il 26enne di Sorisole ha infattito lagioia fra i professionisti dovendosi arrendere soltanto a Stefano Oldani (Alpecin-Fenix). Inizio di tappa particolarmente intenso per il portacolori dell’Intermarché- Wanty- Gobert Matériaux che ha dovuto far i conti con i numerosi tentativi di fuga favoriti dal percorso ondulato. A dare vita al tentativo corretto ci hanno pensato ventuno corridori fra i quali spiccavano i nomi die di Consonni, apparsi particolarmente attivi dopo il traguardo volante di Borgo Val ...

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - Luxgraph : Giro d'Italia, 12ª tappa a Oldani. Lopez conserva la maglia rosa - PaTonygrass : DIRETTA Giro d’Italia 2022, tappa di oggi LIVE: 40” per Rota, Oldani e Leemreize ai -20 dal traguardo – OA Sport -