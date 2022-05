"Fonderia Azovstal, il ruolo della Vereshchuk": per Zelensky è davvero finita? Il retroscena clamoroso sulla vicepremier (Di giovedì 19 maggio 2022) A gestire le trattative con il Cremlino sulla Azovstal è stata ?la vicepremier Iryna Vereshchuk. Ironia della sorte, o beffa politica: proprio "il falco" della politica ucraina, considerata da molte segreterie internazionali come la naturale erede (o avversaria) del presidente Volodymyr Zelensky, ha firmato la resa che rischia di compromettere l'immagine "sacra" della resistenza contro i russi. A pagare dazio, probabilmente, rischiano di essere due protagonisti. A brevissimo termine, il comandante del Battaglione Azov Denis Prokopenko, uomo tra i più popolari d'Ucraina proprio perché fino a oggi ha incarnato l'orgoglio del Paese aggredito e indomito. A medio termine, Zelensky che in termini di fiducia e gradimento potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) A gestire le trattative con il Cremlinoè stata ?laIryna. Ironiasorte, o beffa politica: proprio "il falco"politica ucraina, considerata da molte segreterie internazionali come la naturale erede (o avversaria) del presidente Volodymyr, ha firmato la resa che rischia di compromettere l'immagine "sacra"resistenza contro i russi. A pagare dazio, probabilmente, rischiano di essere due protagonisti. A brevissimo termine, il comandante del Battaglione Azov Denis Prokopenko, uomo tra i più popolari d'Ucraina proprio perché fino a oggi ha incarnato l'orgoglio del Paese aggredito e indomito. A medio termine,che in termini di fiducia e gradimento potrebbe ...

