Esercitazioni Nato in Sardegna, le immagini delle operazioni filmate dalla baia di Porto Pino (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle immagini una fase dell’esercitazione della Marina militare “Mare Aperto 2022” vista dalla baia di Porto Pino. Coinvolti oltre 4mila tra donne e uomini di sette nazioni della Nato e 65 tra navi, sommergibili, elicotteri e velivoli: le forze in campo simulano da giorni scenari ad alta intensità e in veloce mutamento attraverso cui verificare le capacità di intervento in svariate aree. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelleuna fase dell’esercitazione della Marina militare “Mare Aperto 2022” vistadi. Coinvolti oltre 4mila tra donne e uomini di sette nazioni dellae 65 tra navi, sommergibili, elicotteri e velivoli: le forze in campo simulano da giorni scenari ad alta intensità e in veloce mutamento attraverso cui verificare le capacità di intervento in svariate aree. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : Esercitazioni Nato in Sardegna, la rabbia degli abitanti: 'Inquinano il mare e ci rovinano l'estate'… - fattoquotidiano : Sardegna, esercitazioni Nato al posto delle vacanze: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati a… - petergomezblog : Sardegna, stop alle spiagge per le esercitazioni Nato: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati… - ZzuCicciu : RT @EmilioBerettaF1: Generale Camporini: “I russi non si ritireranno dai territori conquistati. L’UE lavori a negoziato” - mirkoscanu : RT @OmegaClickOffi1: ?? SPIAGGE VIETATE IN SARDEGNA PER ESERCITAZIONI NATO - Cosa sta succedendo ? ?? NUOVO VIDEO -