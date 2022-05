Dottor medaglia olimpica: Daniele Garozzo e una vita tra libri e fioretto (Di giovedì 19 maggio 2022) Tratto da Morning Future Studio e sport non sono affatto incompatibili. Università e agonismo possono stare insieme. Con il giusto sacrificio e la massima dedizione, si possono portare avanti entrambe le cose, anche con ottimi risultati. È la lezione di Daniele Garozzo, fiorettista oro olimpico nel 2016 a Rio e argento a Tokyo nell’estate del 2021. Lo scorso 22 marzo, Daniele ha festeggiato la laurea in medicina dopo oltre 10 anni di studio all’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Con il voto di 110 e lode. «È stata una scelta coraggiosa da parte mia, scherzando potrei dire che è stata quasi una pazzia», racconta Daniele Garozzo, dopo una vita spesa tra la pedana e i libri. Per di più in un ambiente che non sempre l’ha incoraggiato a fare entrambe le cose: «In ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 19 maggio 2022) Tratto da Morning Future Studio e sport non sono affatto incompatibili. Università e agonismo possono stare insieme. Con il giusto sacrificio e la massima dedizione, si possono portare avanti entrambe le cose, anche con ottimi risultati. È la lezione di, fiorettista oro olimpico nel 2016 a Rio e argento a Tokyo nell’estate del 2021. Lo scorso 22 marzo,ha festeggiato la laurea in medicina dopo oltre 10 anni di studio all’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Con il voto di 110 e lode. «È stata una scelta coraggiosa da parte mia, scherzando potrei dire che è stata quasi una pazzia», racconta, dopo unaspesa tra la pedana e i. Per di più in un ambiente che non sempre l’ha incoraggiato a fare entrambe le cose: «In ...

