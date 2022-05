Covid, le news. Gimbe: "Incidenza aumenta in 4 province, +32,7% casi a Nuoro". LIVE (Di giovedì 19 maggio 2022) Rallenta la discesa dei nuovi casi settimanali di Covid. Negli ultimi 7 giorni è stata pari a "-14,8% rispetto a -27,5% della settimana precedente", fa notare Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe citando i dati dell'ultimo report, relativo al periodo 11-17 maggio. L'agenzia sanitaria Usa, ha ammonito a considerare di indossare una mascherina all'interno di luoghi pubblici, a prescindere da quanto disposto dai leader locali. In Veneto isolate due nuove sottovarianti a inizio maggio Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 maggio 2022) Rallenta la discesa dei nuovisettimanali di. Negli ultimi 7 giorni è stata pari a "-14,8% rispetto a -27,5% della settimana precedente", fa notare Nino Cartabellotta, presidente della Fondazionecitando i dati dell'ultimo report, relativo al periodo 11-17 maggio. L'agenzia sanitaria Usa, ha ammonito a considerare di indossare una mascherina all'interno di luoghi pubblici, a prescindere da quanto disposto dai leader locali. In Veneto isolate due nuove sottovarianti a inizio maggio

