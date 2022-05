Chiamatiaraccolta | la nuova sfida social di Vanity Fair per pulire l' Italia

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’appuntamento è sabato 28 maggio, alle ore 11: lettori e utenti sono invitati a unirsi, insieme con, in una grande opera di pulizia. È sufficiente arrivare muniti di guanti, lì poi gli organizzatori penseranno a spiegare il tutto. L’iniziativa ha preso il via il 22 aprile, nella Giornata della Terra, quandoe MayDayEarth.org hanno lanciato una call to action: tutti erano chiamati a segnalare, tracciandole l'hashtag, quelle aree degradate che avrebbero avuto bisogno di un intervento di recupero, candidandole così a essere protagoniste di una campagna di riqualificazione. Queste alla fine le zone coinvolte: l’Idroscalo di Ostia, dove sarà l’associazione «Donne con lo zaino» a coordinare la raccolta; le mura del castello di Bracciano, per cui si può far ...