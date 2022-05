Calciomercato Lazio, abbandonata la pista Sergio Rico: nuova idea per la porta (Di giovedì 19 maggio 2022) Calciomercato Lazio, bocciato Sergio Rico per la porta. Ora il club biancoceleste punta un nuovo profilo: di chi si tratta Sergio Rico ha perso posizioni nella classifica di gradimento della Lazio, le ultime uscite con il Maiorca non hanno convinto più di tanto e la società continua a guardarsi intorno. Come Ricorda Il Messaggero, i preferiti di Sarri restano Vicario e Carnesecchi, ma Jorge Mendes avrebbe proposto al club un altro profilo, quello di Luis Maximiano. Il ragazzo è il portiere del Granada, ha 23 anni e da tempo è in orbita Napoli. Il suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni, ma la sensazione è che con 10-15 il club spagnolo si possa convincere. De Laurentiis, però, deve prima pensare di sistemare Meret e lo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022), bocciatoper la. Ora il club biancoceleste punta un nuovo profilo: di chi si trattaha perso posizioni nella classifica di gradimento della, le ultime uscite con il Maiorca non hanno convinto più di tanto e la società continua a guardarsi intorno. Comerda Il Messaggero, i preferiti di Sarri restano Vicario e Carnesecchi, ma Jorge Mendes avrebbe proposto al club un altro profilo, quello di Luis Maximiano. Il ragazzo è il portiere del Granada, ha 23 anni e da tempo è in orbita Napoli. Il suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni, ma la sensazione è che con 10-15 il club spagnolo si possa convincere. De Laurentiis, però, deve prima pensare di sistemare Meret e lo ...

