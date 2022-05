Acqua Lete main sponsor Fijlkam per il prossimo quadriennio (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete diventa main sponsor della Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali per il prossimo quadriennio. “Siamo orgogliosi di abbinare il nostro marchio a quello della Fijlkam, una Federazione dall’indiscusso prestigio internazionale che vanta una storia ultracentenaria fatta di grandi successi e fra le principali in Italia per numero di tesserati e praticanti” commenta il Presidente di Acqua Lete Nicola Arnone. “Le discipline della federazione trasmettono valori importanti come rispetto, passione, sacrificio, rigore, fair play e desiderio di non arrendersi mai, pienamente condivisi con la nostra visione aziendale. Le tante discipline sotto l’egida Fijlkam sono in grande crescita e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –diventadella Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali per il. “Siamo orgogliosi di abbinare il nostro marchio a quello della, una Federazione dall’indiscusso prestigio internazionale che vanta una storia ultracentenaria fatta di grandi successi e fra le principali in Italia per numero di tesserati e praticanti” commenta il Presidente diNicola Arnone. “Le discipline della federazione trasmettono valori importanti come rispetto, passione, sacrificio, rigore, fair play e desiderio di non arrendersi mai, pienamente condivisi con la nostra visione aziendale. Le tante discipline sotto l’egidasono in grande crescita e ...

