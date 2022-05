Ultime Notizie – Chi l’ha visto?, inchieste puntata di oggi 18 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) La scomparsa di Sonia Marra e le intercettazioni choc tra un prete e un seminarista: l’hanno tritata dice uno dei due uomini. Continua nella puntata di oggi, mercoledì 18 maggio, l’inchiesta di ‘Chi l’ha visto?’ – il programma condotto da Federica Sciarella su Ria 3 – sulla scomparsa sempre più misteriosa della giovane campionessa di tiro a segno Andreea. E poi, chi è l’uomo trovato morto in Val di Fiemme? Dopo aver decifrato il significato dei tatuaggi, la trasmissione cercherà, con l’aiuto dei telespettatori, di capire di più sui tanti oggetti trovati accanto al corpo. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) La scomparsa di Sonia Marra e le intercettazioni choc tra un prete e un seminarista:nno tritata dice uno dei due uomini. Continua nelladi, mercoledì 18, l’inchiesta di ‘Chi?’ – il programma condotto da Federica Sciarella su Ria 3 – sulla scomparsa sempre più misteriosa della giovane campionessa di tiro a segno Andreea. E poi, chi è l’uomo trovato morto in Val di Fiemme? Dopo aver decifrato il significato dei tatuaggi, la trasmissione cercherà, con l’aiuto dei telespettatori, di capire di più sui tanti oggetti trovati accanto al corpo. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

