She Hulk, la super eroina verde, cugina di Bruce Banner: il trailer della serie (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’attesissima nuova serie Marvel, verrà trasmessa su Disney+ dal 17 agosto 2022. A indossare i panni della protagonista sarà Tatiana Maslany, già attrice in Orphan Black, che nello show interpreata la gigantessa che ha ereditato i super poteri dal suo parente grazie a una trasfusione. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’attesissima nuovaMarvel, verrà trasmessa su Disney+ dal 17 agosto 2022. A indossare i panniprotagonista sarà Tatiana Maslany, già attrice in Orphan Black, che nello show interpreata la gigantessa che ha ereditato ipoteri dal suo parente grazie a una trasfusione. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

prdsd4na : il cgi in she hulk is SO bad so bad imbarazzante da guardare quel trailer spero che almeno siccome si parla di Tati… - MaryEmison98 : RT @lxvryu: la cgi di she hulk fa schifo MA CHE CAZZO È ???? - lxvryu : la cgi di she hulk fa schifo MA CHE CAZZO È ???? - infoitcultura : She Hulk, la super eroina verde, cugina di Bruce Banner: il trailer della serie - hxrleyflag : che ne pensate di questo trailer di she hulk? -