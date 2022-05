Probabili formazioni Lazio-Verona: trentottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Lazio-Verona, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il giorno e l’orario esatto della partita devono ancora essere comunicati dalla Lega. La sfida, che può rappresentare uno snodo cruciale per la conquista dell’Europa League da parte dei biancocelesti, sarà trasmessa in diretta Dazn e Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le Probabili formazioni Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni Ballottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Il giorno e l’orario esatto della partita devono ancora essere comunicati dalla Lega. La sfida, che può rappresentare uno snodo cruciale per la conquista dell’Europa League da parte dei biancocelesti, sarà trasmessa in diretta Dazn e Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le(4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni Ballottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: ...

