L’affare Olivera si complica. Il presidente del Getafe ha dichiarato che ha cinque offerte (Di mercoledì 18 maggio 2022) Contattato da Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Getafe Angel Torres ha rivelato che ci sono delle difficoltà e delle complicazioni per il trasferimento di Mathias Olivera in maglia azzurra. L’affare per il terzino sinistro uruguagio era considerato in via di definizione già da qualche mese. Torres ha detto a Kiss Kiss Napoli che il ragazzo non ha solo l’offerta del Napoli, ma ha cinque offerte. E che il club ha tutta l’intenzione di accontentarlo, ora che la salvezza è acquisita. Lo stesso De Laurentiis, in conferenza stampa, ha detto che il Napoli ha diversi obiettivi sulla fascia sinistra e che non si ferma ad Olivera. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Contattato da Radio Kiss Kiss Napoli, ildelAngel Torres ha rivelato che ci sono delle difficoltà e dellezioni per il trasferimento di Mathiasin maglia azzurra.per il terzino sinistro uruguagio era considerato in via di definizione già da qualche mese. Torres ha detto a Kiss Kiss Napoli che il ragazzo non ha solo l’offerta del Napoli, ma ha. E che il club ha tutta l’intenzione di accontentarlo, ora che la salvezza è acquisita. Lo stesso De Laurentiis, in conferenza stampa, ha detto che il Napoli ha diversi obiettivi sulla fascia sinistra e che non si ferma ad. L'articolo ilNapolista.

