La resa dell’Ue ai rubli: paghiamo il gas come vuole Putin (Di mercoledì 18 maggio 2022) Zuppa di Porro. La resa di Mariupol e soprattutto la resa dell’Europa ai rubli: non facciamo tanto i fenomeni se non riusciamo a mantenere impegni. Ieri sera ho visto Orsini da Berlinguer: mi fa orrore. Continuo a difendere la presenza di questi mostri in tv se i conduttori li scelgono, ma piccoli Burioni crescono e fanno lo stesso effetto. Vertice cdx? un disastro annunciato. Gelmini non ci sta e lo dice chiaro in una intv al corsers. Asssassinio Calabresi, ci pensa Farina e ahime anche Ferrara. Schianto aereo nuovo cinese, colpa dell’uomo. Mentre questi genesi dell’Emac impongono le mascherine solo alle compagnie italiane: sono pazzi. Già in Ita, cioè la vecchia Alitalia, i vertici perdono tempo a litigare tra loro, tra poco troveremo anche i passeggeri che litigheranno con le hostess che dovranno mascherarli contro ogni ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Zuppa di Porro. Ladi Mariupol e soprattutto ladell’Europa ai: non facciamo tanto i fenomeni se non riusciamo a mantenere impegni. Ieri sera ho visto Orsini da Berlinguer: mi fa orrore. Continuo a difendere la presenza di questi mostri in tv se i conduttori li scelgono, ma piccoli Burioni crescono e fanno lo stesso effetto. Vertice cdx? un disastro annunciato. Gelmini non ci sta e lo dice chiaro in una intv al corsers. Asssassinio Calabresi, ci pensa Farina e ahime anche Ferrara. Schianto aereo nuovo cinese, colpa dell’uomo. Mentre questi genesi dell’Emac impongono le mascherine solo alle compagnie italiane: sono pazzi. Già in Ita, cioè la vecchia Alitalia, i vertici perdono tempo a litigare tra loro, tra poco troveremo anche i passeggeri che litigheranno con le hostess che dovranno mascherarli contro ogni ...

