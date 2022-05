Fine vita | il videoappello di Fabio Ridolfi | “Immobilizzato da 18 anni | la mia condizione sempre più insostenibile Lo Stato mi aiuti a morire”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) “Gentileitaliano, da 18sono ridotto così. Ogni giorno la miadiventapiù. Aiutami a”. È l’appello di, 46enne di Fermignano (in provincia di Pesaro Urbino), da 18a causa di una tetraparesi da rottura dell’arteria basilare. Può muovere solo gli occhi e comunica attraverso un puntatore oculare. Assistito dall’Associazione Coscioni, si è rivolto all’Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Marche che, in seguito alla giurisprudenza creata dai casi di ‘Mario e Antonio, ha attivato le verifiche previste dalla sentenza della Corte Costituzionale Cappato/dj Fabo. L’uomo èsottoposto a tutte le visite mediche del caso ...

Fine vita, il videoappello di Fabio Ridolfi: "Immobilizzato da 18 anni, la mia condizione sempre più… Gentile Stato italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile. Aiutami a morire". È questo l'appello di Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano - in ...