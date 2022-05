Comiso, ritrovato il furgone usato per rapina in banca (Di mercoledì 18 maggio 2022) Comiso – ritrovato a Comiso, tra via Eucalipti e via Dei Platani nei pressi dell’ospedale, il furgone, un Fiat Fiorino, usato dai rapinatori che il 9 maggio hanno portato via 150 mila euro di refurtiva dalla banca San Paolo, in corso Ho Chi Minh. Il furgone che risulta essere stato rubato a Catania era stato parcheggiato nell’ampio complesso denominato “Palazzine gialle” dove insistono ampi cortili e zone di parcheggio ampie tra diversi edifici e nessuno ci ha fatto caso. Sul posto, carabinieri e polizia scientifica per gli accertamenti. La rapina, messa a segno con modalità piuttosto inusuali (i malviventi erano entrati da una porta secondaria, durante la pausa pranzo, quando i dipendenti stavano effettuando la ricarica del bancomat) ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 18 maggio 2022), tra via Eucalipti e via Dei Platani nei pressi dell’ospedale, il, un Fiat Fiorino,daitori che il 9 maggio hanno portato via 150 mila euro di refurtiva dallaSan Paolo, in corso Ho Chi Minh. Ilche risulta essere stato rubato a Catania era stato parcheggiato nell’ampio complesso denominato “Palazzine gialle” dove insistono ampi cortili e zone di parcheggio ampie tra diversi edifici e nessuno ci ha fatto caso. Sul posto, carabinieri e polizia scientifica per gli accertamenti. La, messa a segno con modalità piuttosto inusuali (i malviventi erano entrati da una porta secondaria, durante la pausa pranzo, quando i dipendenti stavano effettuando la ricarica del bancomat) ...

