Caso Rai e crisi energetica, altro che società liquida: è un mondo di gas (Di mercoledì 18 maggio 2022) Siamo maestri del chiaroscuro, siamo maestri della dissimulazione, sappiamo perfettamente che il livello di sopportazione è unico e non basterà aprire una finestra per fare entrare dell’aria pulita, l’inquinamento ambientale interno ed esterno non ci darà tregua. Per l’eternità. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 18 maggio 2022) Siamo maestri del chiaroscuro, siamo maestri della dissimulazione, sappiamo perfettamente che il livello di sopportazione è unico e non basterà aprire una finestra per fare entrare dell’aria pulita, l’inquinamento ambientale interno ed esterno non ci darà tregua. Per l’eternità. Segui su affaritaliani.it

Advertising

omarsivori : Dalla crisi energetica ai dispetti negli uffici RaiAltro che 'società liquida': è un mondo di gas - Dondolino72 : RT @reportrai3: Il Governo ha stanziato 150 mln per gli indennizzi da danni causati dai vaccini anti-Covid. La cifra destinata è di 77.468,… - milafiordalisi : Solo in italia e solo in #rai poteva scoppiare un caso #flatulenze. Con rilevanza mediatica, evidentemente farà click - qualunque15 : RT @liliaragnar: Contorsionismi del MSM che non sa come spiegare al popolo che i nazi di Azov si sono arresi e i russi hanno vinto @LaRepub… - Affaritaliani : Caso Rai Tg1 e crisi energetica, altro che società liquida: è un mondo di gas -