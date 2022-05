Bassetti | “Allarme colera? Guerre miglior alleato malattie infettive”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ildellesono le. Questecolpiscono tipicamente in condizioni socio-economiche disagiate e la situazione sociale, economica e igienica in Ucraina è labile in questo momento. E non dimentichiamo che l’Ucraina già di suo aveva una adesione alle vaccinazioni molto bassa, prova ne è che già prima della guerra c’erano focolai di polio, morbillo. E ora il. Evidentemente le, soprattutto quelle altamente contagiose o quelle facilmente diffusibili in queste condizioni, hanno trovato terreno fertile”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttoredel Policlinico San ...