Alexis Sanchez libera il posto a Dybala, il cileno verso l'addio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alexis Sanchez potrebbe liberare il posto in squadra per il numero 10 della Juventus. Per lui c'è la buonuscita e un futuro in Spagna Secondo la Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez è il giocatore indicato a liberare un posto nel roster degli attaccanti dell'Inter per Paulo Dybala. In questi giorni sono previsti degli incontri tra i dirigenti dell'Inter e lo staff del cileno per discutere una possibile buonuscita. Su Sanchez c'è l'interesse di molti club spagnoli, non ultimo il Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

