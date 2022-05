(Di martedì 17 maggio 2022) Nelle ultime ore non si fa altro che parlare dello scossone generato in WWE da, con le attuali campionesse di coppia che se ne sono andate infastidite ancor prima dell’inizio della puntata di Monday Night Raw. Ciò ha anche portato la stessa WWE alla formulazione di un comunicato ufficiale riguardo alla situazione, pare però che questa decisone delle due lottatrici abbia influito anche sulla stessa puntata di Raw. Opportunità per entrambe? Secondo quanto riportato da PWInsider ioriginali per il main event di Raw erano quelli di mettere in scena un six-pack challenge per determinare la sfidante di Bianca Belair per Hell in a Cell e pare che la vincitrice designata fosse proprio, che avrebbe così ottenuto una possibilità per il Raw Women’s Championship. A ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Naomi e Sasha Banks inducono al cambio di piani per i titoli massimi femminili - - The27ALDUIR : Parliamo dello show EPW Reloaded ft. IWA dello scorso weekend, sbustiamo cards Impact Wrestling e NWA contenenti un… - CarnavalleMarc : il caso Sasha Banks - Naomi sarà trattato questa sera al Bar Wrestling Entertainment alle 22 sul canale Twitch di… - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE WWE: Duro comunicato contro Sasha Banks e Naomi, si sono rifiutate di combattere a Raw - - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE WWE: Sasha Banks e Naomi sarebbero insoddisfatte da mesi per la loro gestione - -

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare dello scossone generato in WWE da Naomi e Sasha Banks, con le attuali campionesse di coppia che se ne sono andate infastidite ancor prima dell'inizio della puntata di Monday Night Raw. Ciò ha anche portato la stessa WWE alla formulazione di un comunicato ufficiale riguardo alla situazione, pare però che questa decisone delle due lottatrici abbia influito anche sulla stessa puntata di Raw.