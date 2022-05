Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Kiev si è ritirata da negoziati” (Di martedì 17 maggio 2022) “I negoziati non continuano, l’Ucraina si è di fatto ritirata dal processo negoziale”. Lo ha detto alla Tass il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, sostenendo che da Kiev non è arrivata alcuna risposta alla proposta di trattato di pace presentata dalla Russia. Pochi giorni fa era stato lo stesso presidente russo Vladimir Putin a dichiarare in un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che i i negoziati tra Russia e Ucraina sono “essenzialmente bloccati da Kiev”. Mentre secondo il Financial Times, Putin non avrebbe più interesse a risolvere diplomaticamente la guerra, ma vorrebbe invece impadronirsi di quanto più territorio possibile. PESKOV – I paesi occidentali “sono diventati stati ostili” e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) “Inon continuano, l’si è di fattodal processo negoziale”. Lo ha detto alla Tass il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, sostenendo che danon è arrivata alcuna risposta alla proposta di trattato di pace presentata dalla. Pochi giorni fa era stato lo stesso presidente russo Vladimir Putin a dichiarare in un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che i itrasono “essenzialmente bloccati da”. Mentre secondo il Financial Times, Putin non avrebbe più interesse a risolvere diplomaticamente la guerra, ma vorrebbe invece impadronirsi di quanto più territorio possibile. PESKOV – I paesi occidentali “sono diventati stati ostili” e ...

