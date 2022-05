Terence Hill e il ritorno in Don Matteo: cosa potrebbe succedere nelle ultime puntate (Di martedì 17 maggio 2022) Don Matteo 13 sta ottenendo ottimi risultati e il pubblico appassionato continua a seguire la fiction nonostante l’assenza di Terence Hill, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Raoul Bova sta riscontrando molto successo con il personaggio di Don Massimo, ma c’è chi sente la mancanza dello storico parroco di Spoleto. Ad ogni modo, l’attore veneziano non ha salutato definitivamente il set ed è per questo che molti telespettatori si aspettano un colpo di scena finale. cosa succederà nelle ultime puntante? Don Matteo 13, Terence Hill: tutta la verità sul parroco di Spoleto All’inizio della tredicesima stagione, tutti pensavano che Terence Hill avesse abbandonato la nave per sempre. Sbagliato, ... Leggi su funweek (Di martedì 17 maggio 2022) Don13 sta ottenendo ottimi risultati e il pubblico appassionato continua a seguire la fiction nonostante l’assenza di, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Raoul Bova sta riscontrando molto successo con il personaggio di Don Massimo, ma c’è chi sente la mancanza dello storico parroco di Spoleto. Ad ogni modo, l’attore veneziano non ha salutato definitivamente il set ed è per questo che molti telespettatori si aspettano un colpo di scena finale.succederàpuntante? Don13,: tutta la verità sul parroco di Spoleto All’inizio della tredicesima stagione, tutti pensavano cheavesse abbandonato la nave per sempre. Sbagliato, ...

