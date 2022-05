Questa foto non mostra l’ammiraglio americano Eric Olson «catturato nell’acciaieria Azovstal di Mariupol» (Di martedì 17 maggio 2022) Il 17 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto su Twitter una segnalazione che chiedeva alla redazione di intervenire per arginare la diffusione di un caso di disinformazione. Come ad esempio successo su Facebook, circola una fotografia che, stando ad alcuni, testimonierebbe la cattura di Eric Olson, ammiraglio amEricano che stando alcuni articoli (qui e qui) e contenuti social (qui e qui) sarebbe stato arrestato dall’esercito russo «nell’acciaieria Azovstal di Mariupol». Come avevamo raccontato in precedenza, il sito industriale di Mariupol è stato a lungo lo scenario di una battaglia tra le forze militari russe e il battaglione Azov ucraino, ma è ben presto diventato anche oggetto di contenuti di disinformazione che ... Leggi su facta.news (Di martedì 17 maggio 2022) Il 17 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto su Twitter una segnalazione che chiedeva alla redazione di intervenire per arginare la diffusione di un caso di disinformazione. Come ad esempio successo su Facebook, circola unagrafia che, stando ad alcuni, testimonierebbe la cattura di, ammiraglioche stando alcuni articoli (qui e qui) e contenuti social (qui e qui) sarebbe stato arrestato dall’esercito russo «di». Come avevamo raccontato in precedenza, il sito industriale diè stato a lungo lo scenario di una battaglia tra le forze militari russe e il battaglione Azov ucraino, ma è ben presto diventato anche oggetto di contenuti di disinformazione che ...

