Playoff Serie C | Virtus Entella-Palermo | Giron e Damiani Le formazioni ufficiali

Advertising

infoitsport : Serie C Juventus U23-Padova playoff: Zauli sfida Oddo - SkySport : Playoff Serie C, formazioni ufficiali e risultati delle partite di oggi in diretta LIVE #SkySport #SerieC - SkySport : Benevento-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieB #SkySerieB #BeneventoPisa… - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #SerieB | Le formazioni ufficiali della prima semifinale d'andata dei playoff #BeneventoPisa - DiMarzio : #SerieB | Le formazioni ufficiali della prima semifinale d'andata dei playoff #BeneventoPisa -

Commenta per primo Martedì di calcio inB, dove stasera è in programma una delle due semifinali. Dopo aver superato l'Ascoli con un gol di Lapadula, il Benevento di Fabio Caserta affronterà il Pisa che ha saltato il primo ...... il club lagunare, appena retrocesso inB, sta preparando la prossima stagione e in panchina potrebbe sedere di nuovo l'attaccante ex Milan, che aveva trascinato i veneti aitre ...Aggiornamenti in diretta FeralpiSalò-Reggiana. La FeralpiSalò ospita al Turina la Reggiana per l'andata dei Quarti di Finale dei Play Off ...ECCELLENZA - Fucili: "Ultimo treno per la Serie D", Strappini: "La miglior Jesina può vincere fuori casa" Si sono sfidate proprio domenica scorsa. Il calendario, quasi come una sorta di scherzo del de ...