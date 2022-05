Lavanda odorosa | come coltivare la regina del profumo di pulito

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 17 maggio 2022) La, si sa, è la pianta per eccellenza che regala un intenso e persistentedi. Rende in maniera straordinaria se piantata a terra, ma non delude neppure in vaso, sul terrazzo o sul balcone, a patto di scegliere la giusta varietà. Già perché non esiste un solo tipo di questa pianta. Ma andiamo per gradi: si tratta di un fusto perenne altro dai 30 ai 150 centimetri, grigio striato, odoroso e riconoscibile. Le foglie sono di un colore verde-grigiastro, ricoperte di peluria. I fiori si presentanospighe compatte, bluastre o violacee e sbocciano in piena estate, tra giugno e agosto. Amatissimi dalle api, regalano un miele delizioso. Il suo olio essenziale ha potere analgesico e calmante per il sistema nervoso, mal di testa, mal di denti. Perfetto anche per la skincare, è ...