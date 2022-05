Il collier Toussaint di Cartier | vero protagonista di Ocean’s 8

Leggi su amica

(Di martedì 17 maggio 2022) La veradel film del 20188? La collanadioggetto della rapina del secolo da parte della celebre banda tutta al femminile. Un gioiello in oro e diamanti del valore di ben 150 milioni di dollari. Disegnato da Jacquesnel 1931 e destinato al Maharajà de Nawanagar. E, come dice il nome, ispirato a Jeanne, musa e amante di Louische la nominò poi direttrice artistica della maison (lo resterà fino al 1970). Non stupisce che le otto ladre professioniste tra cui Cate Blanchett, Sandra Bullock, Rihanna e Helena Bonham Carter volessero metterci le mani sopra. Anne Hathaway, nella scena di8 in cui prova per la prima volta la collanadi ...