Guerra, le notizie di oggi. Mosca: Ucraina ritirata dai negoziati con la Russia. A Mariupol evacuati 264 militari dall'acciaieria (Di martedì 17 maggio 2022) Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 17 maggio. Nella notte esplosioni a Leopoli, a circa 70 chilometri dal confine con la Polonia. A Mariupol intanto è cominciata l'evacuazione dei... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 17 maggio 2022)in, ledi17 maggio. Nella notte esplosioni a Leopoli, a circa 70 chilometri dal confine con la Polonia. Aintanto è cominciata l'evacuazione dei...

Advertising

MediasetTgcom24 : Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina - Corriere : Ucraina, Oleh Psjuk il vincitore dell’Eurovision parte per arruolarsi in difesa del suo Paese - Agenzia_Ansa : Gli hacker russi di Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale contro Stati Uniti, German… - AvinoLoredana : RT @MediasetTgcom24: Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina - Xxxx45394620 : RT @MediasetTgcom24: Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina -