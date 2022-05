Eva Henger sorride, il messaggio di speranza rincuora i fan: cosa è successo (Di martedì 17 maggio 2022) Per la prima volta dopo diversi giorni, si è visto di nuovo Eva Henger sorridere: affiancata dai medici, la showgirl ha spiegato: “Sto meglio di ieri, e domani starò meglio di oggi“. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute. Barbara D’Urso non ha mai nascosto di essersi molto affezionata con il passare degli anni ad L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Per la prima volta dopo diversi giorni, si è visto di nuovo Evare: affiancata dai medici, la showgirl ha spiegato: “Sto meglio di ieri, e domani starò meglio di oggi“. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute. Barbara D’Urso non ha mai nascosto di essersi molto affezionata con il passare degli anni ad L'articolo proviene da Inews24.it.

