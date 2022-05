Covid, resta l’obbligo di mascherina su tutti i voli in Italia: le regole per viaggiare fino al 15 giugno (Di martedì 17 maggio 2022) Sugli aerei in Italia si continuerà a tenere la mascherina. A dirlo sono le linee guida diffuse dall’Enac. La mascherina Ffp2 resta obbligatoria «per i passeggeri e gli equipaggi dei voli operanti su territorio nazionale (la cui tratta preveda pertanto origine e destinazione in Italia), indipendentemente dal Paese di rilascio della licenza del vettore aereo». Le linee guida arrivano dopo le indicazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e del Centro europeo per la prevenzione il controllo delle malattie (Ecdc), secondo cui sarebbe decaduto l’obbligo di mascherina negli aerei e negli aeroporti dal 16 maggio. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha chiarito però che queste indicazioni non valgono per ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Sugli aerei insi continuerà a tenere la. A dirlo sono le linee guida diffuse dall’Enac. LaFfp2obbligatoria «per i passeggeri e gli equipaggi deioperanti su territorio nazionale (la cui tratta preveda pertanto origine e destinazione in), indipendentemente dal Paese di rilascio della licenza del vettore aereo». Le linee guida arrivano dopo le indicazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e del Centro europeo per la prevenzione il controllo delle malattie (Ecdc), secondo cui sarebbe decadutodinegli aerei e negli aeroporti dal 16 maggio. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha chiarito però che queste indicazioni non valgono per ...

