Adriana Calò | “Lo yoga migliora il benessere del corpo e della mente | ma solo se praticato correttamente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Lo, senella giusta maniera, apporta enormi benefici sia alche alla, insegnante di IYENGARâ, spiega l’importanza di approcciare seriaquesta disciplina, anche con lezioni online. “Lonon è una moda e deve essere praticata seria”. A parlare è, insegnante e formatrice disecondo il metodo IYENGARâ, tra i più efficaci e autorevoli al mondo. Sicuratutti abbiamo sentito parlare di questa disciplina, che può essere straordinariautile per tenere in equilibrio. In pochi, tuttavia, sanno ...