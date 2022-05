Urban Mobility Forum - Torna il talk sul futuro della mobilità cittadina (Di lunedì 16 maggio 2022) Istituzioni, associazioni di categoria, mondo accademico, esperti del settore: i principali stakeholder della mobilità Urbana saranno i protagonisti di Urban Mobility Forum, in programma mercoledì 18 maggio dalle ore 10. L'appuntamento, promosso da Quattroruote insieme con Automobile Club Milano e giunto alla seconda edizione, vuole rappresentare un momento di dibattito su tutte le dinamiche relative alla mobilità Urbana, con specifico riferimento alla sfida della sostenibilità affrontata dalle città italiane, a partire da Milano. I tavoli tematici. Il confronto si svilupperà in tre tavoli tematici: il primo, dedicato proprio al capoluogo lombardo inteso come laboratorio di mobilità, avrà per protagonisti Arianna ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 16 maggio 2022) Istituzioni, associazioni di categoria, mondo accademico, esperti del settore: i principali stakeholdera saranno i protagonisti di, in programma mercoledì 18 maggio dalle ore 10. L'appuntamento, promosso da Quattroruote insieme con Automobile Club Milano e giunto alla seconda edizione, vuole rappresentare un momento di dibattito su tutte le dinamiche relative allaa, con specifico riferimento alla sfidasostenibilità affrontata dalle città italiane, a partire da Milano. I tavoli tematici. Il confronto si svilupperà in tre tavoli tematici: il primo, dedicato proprio al capoluogo lombardo inteso come laboratorio di, avrà per protagonisti Arianna ...

