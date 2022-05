Tragica fine per l'ex calciatore famoso: tenta il tuffo spettacolare e muore contro le rocce (Di lunedì 16 maggio 2022) Si tuffa dalla scogliera e muore. Tragico destino per Mourad Lamrabatte, ex calciatore professionista. L'uomo ha tentato uno spettacolare quanto pericoloso tuffo da una scogliera a picco sul mare, ma ha sbattuto contro spunzoni di roccia e ha perso la vita sotto gli occhi della moglie e dei due figli. A riportare l'episodio è il sito Fanpage.it. che ha ricostruito la dinamica. Il calciatore, 31 anni, in passato in forza alla squadra olandese Vitesse, era in vacanza con la famiglia a Santa Ponsam, vicino a Magaluf, sull'isola di Maiorca. Giovedì scorso ha provato l'acrobazia - un lancio in acqua da 30 metri di altezza - da postare sui social, ma si è consumato il dramma. Forse non ha preso abbastanza spinta o non ha calcolato bene la distanza, sta di fatto che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Si tuffa dalla scogliera e. Tragico destino per Mourad Lamrabatte, exprofessionista. L'uomo hato unoquanto pericolosoda una scogliera a picco sul mare, ma ha sbattutospunzoni di roccia e ha perso la vita sotto gli occhi della moglie e dei due figli. A riportare l'episodio è il sito Fanpage.it. che ha ricostruito la dinamica. Il, 31 anni, in passato in forza alla squadra olandese Vitesse, era in vacanza con la famiglia a Santa Ponsam, vicino a Magaluf, sull'isola di Maiorca. Giovedì scorso ha provato l'acrobazia - un lancio in acqua da 30 metri di altezza - da postare sui social, ma si è consumato il dramma. Forse non ha preso abbastanza spinta o non ha calcolato bene la distanza, sta di fatto che ...

