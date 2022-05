L' Aquila | il parroco di Balsorano invita le donne a pulire il santuario dopo il ritiro spirituale degli uomini | è bufera sui social

Advertising

L'appuntamento era per sabato scorso: l'invito solo per donne. Il motivo Ripulire il santuario religioso utilizzato dagli uomini per il ritiro spirituale. È bufera suldi Balsonaro (L') e l'annuncio pubblicato sull'account social: "Si invitano le donne che lo desiderano a salire a S. Angelo per pulire i locali del santuario dopo l'esperienza degli ......Santuario di Sant'Angelo gestito daldon Silvano Casciotti , prete da 11 anni della rinomata, chiesa citata anche in una bolla papale da Bonifaio VIII, a Balsorano, in provincia dell'. ...L’appuntamento era per sabato scorso: l’invito solo per donne. Il motivo Ripulire il santuario religioso utilizzato dagli uomini per il ritiro spirituale. È bufera sul parroco di Balsonaro (L’Aquila) ...Non si placa la bufera sui social da 5 giorni, il don accusato di sessismo, ma i fedeli hanno già lanciato una petizione di solidarietà per gli ...