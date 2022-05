Il sondaggio Swg che mette il turbo alla Meloni Ma occhio | c' è chi scende all' inferno | ecco tutti numeri

(Di lunedì 16 maggio 2022) IlSwg di Tg La7 fotografa bene la situazione politica del nostro Paese. Iriportati dal direttore Enrico Mentana segnalano il partito di Giorgiain pole position con una crescita dello 0,3 per ...

Advertising

SBidimedia : ?? Sondaggio SWG ?? ?? 16 Maggio ???? Avanzano FdI e PD ?? Male Forza Italia ?? Fa il suo esordio Alternativa ????… - gipsy1966 : valori percentuali, sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a., indagine condotta con tecnica mista… - tempoweb : Giorgia Meloni irrefrenabile. Fratelli d'Italia guadagna ancora. M5s in calo #giorgiameloni #sondaggio… - PaolinoBonapar1 : RT @ultimora_pol: #Sondaggi #Italia Sondaggio di SWG: #FdI|ECR: 23% #PD|S&D: 21% #Lega|ID: 16% #M5S|NI: 13% #FI|EPP: 8% #Azione-#P… - streghina62 : RT @ultimora_pol: #Sondaggi #Italia Sondaggio di SWG: #FdI|ECR: 23% #PD|S&D: 21% #Lega|ID: 16% #M5S|NI: 13% #FI|EPP: 8% #Azione-#P… -

Giorgia Meloni non si ferma più. Nelsettimanale sugli orientamenti di voto didiffuso dal Tg7 di Enrico Mentana, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,3% nell'ultima settimana e si conferma primo partito d'Italia col 22,9% delle ...Ildi Tg La7 fotografa bene la situazione politica del nostro Paese. I numeri riportati dal direttore Enrico Mentana segnalano il partito di Giorgia Meloni in pole position con una crescita ...Fratelli d’Italia è la prima forza politica nel Paese, davanti al Partito democratico: lo afferma l’ultimo sondaggio di Swg, trasmesso ...Giorgia Meloni non si ferma più. Nel sondaggio settimanale sugli orientamenti di voto di Swg diffuso dal Tg7 di Enrico Mentana, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,3% nell'ultima settimana e si conferma ...